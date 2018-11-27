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27 ноя 2018

Lexus готовит конкурента Lamborghini Urus

Lexus готовит конкурента Lamborghini Urus
Автор фото: фирма-производитель

Пока одни компании рисуют спортивные кроссоверы, вторые уже сделали их, а третьи усиленно готовятся к этому. Собственно, Lexus тоже готовится выпустить свою модель, которая будет соперничать с уже всем известным  Lamborghini Urus

К сожалению, пока это лишь предположение, которое исходит из нескольких японских источников. Так, согласно сайту Spyder7, автомобиль будет построен на новой платформе, а дизайн будет основан на концепт-каре LF-1 Limitless. Предполагается, что базовая версия нового кроссовера будет оснащаться 3,5-литровым твин-турбо V6 от флагманского LS 500. В помощь ему предложат два электромотора. Учитывая эти данные, нам вполне могут показать Plug-in Hybrid - подзаряжаемый гибрид, также возможен автомобиль с полным приводом, которой управляется электрической установкой.

Интересно, что в соперники Urus пророчат топовую версию японского кроссовера. Сообщается, что она может получить четырехлитровый двигатель V8 твин-турбо, который устанавливается на купе LC F. Его мощность составляет 670 лошадиных сил, что на 20 больше, чем у Urus. Что характерно, японские источники даже озвучили потенциальную цену кроссовера - она составит  около 150 тысяч долларов. В любом случае всем придется подождать, как минимум, еще пару лет, так как датой появления модели назван 2020 год.

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При написании новости использовалась информация:
motor, spyder7, Авторамблер

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