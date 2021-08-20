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20 авг 2021

Lexus LX замечен на тестах

Lexus LX замечен на тестах

Появились первые шпионские фотографии новой флагманской модели Lexus, которую создадут на базе Toyota Land Cruiser 300.

На снимках, которые оказались в распоряжении издания TFLtruck, автомобиль задрапирован плотным слоем камуфляжа.  Но это именно LX, как минимум, есть несколько косвенных признаков, указывающих на этот факт. Наши зарубежные коллеги указывают, что  внедорожник неустанно сопровождался хэтчбеком Toyota Yaris, который, скорее всего являлся некоей "техничкой". Кроме того, обе машины были на техасских номерах, а в этом штате у японского концерна есть свой собственный испытательный центр. Ну и по габаритам автомобиль сопоставим с "крузаком", да и на одном из снимков виднеется фирменная решетка радиатора.

Впрочем, кроме как дизайном, по большому счету,  Lexus  ничем отличаться не будет. По агрегатам он будет полностью унифицирован с Land Cruiser 300, а значит под капотом будут располагаться 3,5-литровый бензиновый твин-турбо V6 мощностью 420 л.с., а также турбодизель объемом 3,3-литра на 300 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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