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4 июн 2020

Lexus победил коронавирус

Lexus победил коронавирус

Lexus возобновляет работу дилерских центров по всей России. Компания также подготовила комплекс мер, которые позволят повысить уровень безопасности гостей дилерских центров, приобретающих или обслуживающих автомобиль бренда

Lexus возобновляет продажи и обслуживание автомобилей во всех дилерских центрах на территории России. В текущих условиях очень важно обеспечить безопасность сотрудников и клиентов, сохранив высокий уровень комфорта и сервиса. Поэтому на территории логистических и дилерских центров Lexus были внедрены специальные меры защиты, а для минимизации контактов были разработаны новые цифровые инструменты. Также Lexus подготовил ряд выгодных предложений, которые упростят процесс выбора и покупки автомобиля.

Безопасность клиентов и партнеров является важнейшим приоритетом бренда, поэтому сейчас все действия Lexus направлены на то, чтобы каждый посетитель дилерского центра чувствовал себя полностью защищенным, покупая или обслуживая свой автомобиль. Именно с этой целью был подготовлен комплекс мер, основанных на рекомендациях Роспотребнадзора, которые призваны снизить риск для здоровья сотрудников и покупателей на всех этапах работы: от транспортировки до передачи ключей от нового автомобиля покупателю.

Согласно рекомендациям бренда Lexus все помещения и контактные поверхности на территории дилерских центров, в том числе автомобили, проходят регулярную и тщательную обработку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники используют средства индивидуальной защиты, соблюдают рекомендованную дистанцию и ежедневно проходят осмотр на предмет наличия признаков респираторных заболеваний, а для гостей дилерского центра предусмотрены маски и перчатки. Выдача автомобиля происходит на свежем воздухе, а ключи и документы передаются клиентам в специальных контейнерах.  Аналогичные меры распространяются на территории логистических предприятий, обеспечивающих доставку автомобилей дилерам.

При написании новости использовалась информация:
Lexus

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