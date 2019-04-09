Lexus подтвердил выпуск минивэна

Презентация Lexus LM состоится уже на следующей неделе на автосалоне в Шанхае

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев. Однако средства массовой информации были уверены, что премьера новинки будет проходить на шанхайском автосалоне. Как оказалось, это правда. Сегодня марка действительно подтвердила эту информацию.

По предварительной информации, Lexus LM построят на базе Toyota Alphard. Судя по новому тизеру, передняя часть респектабельного автомобиля будет выполнена в фирменном стиле. Присутствует агрессивная решётка радиатора, а также современная светотехника. Что касается техники, то в Китае компания уже зарегистрировала две модификации: LM350 и LM300h. Первая будет оснащаться 3,5-литровым мотором V6 (301 лошадиная сила), вторая — гибридной силовой установкой с «атмосферником» 2.5 суммарной мощностью 197 лошадиных сил. Интересно, что несмотря на высокую степень унификации, LM встанет на конвейер не раньше 2020 года.