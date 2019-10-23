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23 окт 2019

Lexus представил автомобиль будущего

Lexus представил автомобиль будущего
Автор фото: фирма-производитель

Японский бренд представил концепт-кар LF-30 Electrified. Новинка призвана дать представление о технологиях и дизайнерских решениях, которые применят ближе к 2030 г. на будущих серийных моделях японского бренда

О дизайне слишком много разглагольствовать не будем, так как он, традиционно для азиатских концептов, получился агрессивно-космическим.  Из интересных особенностей отметим только двери, которые выполнены по принципу «крыло чайки».

Что касается технических особенностей, то тут все крайне интересно. Концепт-кар оснастили четырьмя электрическими моторами — по одному на каждом колесе. В сумме агрегаты способны выдавать 544 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Тяга может передаваться как на все четыре колеса, так и на каждую из двух осей по отдельности.  Lexus LF-30 Electrified способен ускоряться с места до «сотни» за 3,8 с, а его максимальная скорость составила 200 км в час. Блок батарей на 110 кВт•ч обеспечивает запас хода в 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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