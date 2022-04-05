Названа дата дебюта первого электрического кроссовера Lexus

У данной японской марки в арсенале есть и машины с ДВС, и гибриды, однако, полноценных электрокаров в Lexus еще не выпускали. Впрочем, через несколько недель уже все изменится

Да, японский бренд объявил дату презентации своего первого электрического SUV, которая состоится уже двадцатого апреля. Более того, производитель уже распространил официальные фотографии модели, где можно детально рассмотреть ее внешность и интерьер. Надо сказать, что машина вобрала в себя черты всего модельного ряда Lexus. Сама форма кузова отсылает нас к кроссоверу RX. Гигантский муляж решетки радиатора – реверанс в сторону флагманского внедорожника LX, а передняя оптика, выполненная в форме острого клинка – привет седану LS. В интерьере новшеств хватает - к примеру, руль здесь будет представлять из себя не обычную «баранку», а штурвал, похожий на самолетный.

Теперь поговорим о технических характеристиках. На первый взгляд, здесь нет ничего интересно – используемая платформа здесь ровно та же самая, что и на Toyota b4Zx и Subaru Solterra. На обоих автомобилях, силовая установка состоит из двух электромоторов, которые в сумме выдают 210 лошадиных сил. Впрочем, есть предположение, что их потенциал может быть выше, косвенно это подтверждается числовым индексом, который будет присвоен электрическому Lexus - RZ 450. Эта цифра может показывать значение мощности.