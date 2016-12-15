Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает о значительном росте продаж автомобилей премиального японского суббренда Lexus на первичном автомобильном рынке в России.

Как указывается в отчете аналитиков комитета, в прошлом месяце объем продаж автомобилей Lexus был зафиксирован на уровне 2 014 экземпляров, что на 21,8% превышает результаты ноября 2015 года. Таким образом, премиальный японский суббренд занял 15-ое место по количеству проданных автомобилей, среди всех брендов, представленных на первичном авторынке в нашей стране.

По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 21 608 японских премиальных авто. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 19,8%.

За отчетный период доля Lexus на российском рынке выросла на 0,2 процентных пункта и составила 1,5%. При этом за аналогичный период доля суббренда в премиум-сегменте увеличилась на 4,2 процентных пункта, до 16%.

Наиболее популярным автомобилем в российской линейке стал кроссовер RX, объем продаж которого в ноябре составил 836 экземпляров. С начала года официальные дилеры Lexus в России сумели передать в руки своих клиентов 7 055 таких автомобилей. Стоит отметить, что доля этой модели сегменте E-SUV-Premium в ноябре выросла на 22,3 процентных пункта, до 25,7%, что обеспечило ей лидирующую позицию.

Второе место во внутреннем рейтинге японского суббренда занимает полноразмерный внедорожник LX с показателем 500 реализованных экземпляров в ноябре. В российском офисе Lexus отмечают, что это самый высокий показатель за все время присутствия модели на российском рынке. При этом, в период с января по ноябрь включительно объем реализации японского внедорожника составил 5 595 экземпляров.