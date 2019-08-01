Сервисная кампания ТАКАТА – проверьте свой Lexus

Lexus проводит сервисную кампанию, в рамках которой всем владельцам автомобилей Lexus 2003–2017 годов выпуска необходимо проверить подушки безопасности.

В чём опасность?

Возможен риск тяжёлых ранений или гибели.

Фрагменты газогенератора могут проникнуть в салон автомобиля.

Как убедиться в безопасности Lexus?

Проверить свой автомобиль на применимость сервисной кампании (по VIN-номеру на takata.lexus.ru).

Обратиться к Официальному Дилеру для проведения необходимых работ.

Все работы проводятся бесплатно, время проведения работ – около 1 часа. Lexus заботится о комфорте и безопасности своих клиентов и настоятельно рекомендует убедиться, что ваш автомобиль Lexus не подпадает под действие данной кампании.