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1 авг 2019

Сервисная кампания ТАКАТА – проверьте свой Lexus

Сервисная кампания ТАКАТА – проверьте свой Lexus

Lexus проводит сервисную кампанию, в рамках которой всем владельцам автомобилей Lexus 2003–2017 годов выпуска необходимо проверить подушки безопасности.

В чём опасность?

  • Возможен риск тяжёлых ранений или гибели.
  • Фрагменты газогенератора могут проникнуть в салон автомобиля.

Как убедиться в безопасности Lexus?

  • Проверить свой автомобиль на применимость сервисной кампании (по VIN-номеру на takata.lexus.ru).
  • Обратиться к Официальному Дилеру для проведения необходимых работ.

Все работы проводятся бесплатно, время проведения работ – около 1 часа. Lexus заботится о комфорте и безопасности своих клиентов и настоятельно рекомендует убедиться, что ваш автомобиль Lexus не подпадает под действие данной кампании.

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