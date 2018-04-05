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5 апр 2018

В России обнаружили пожароопасные Lexus

В России обнаружили пожароопасные Lexus
Автор фото: фирма-производитель

Автомобили Lexus много лет подряд возглавляют различные рейтинги надежности, но и на них, как ни странно, встречаются производственные дефекты. Российское отделение компании объявило о добровольном отзыве автомобилей с нашего рынка для устранения неполадок.

Под сервисную кампанию подпали модели Lexus LС500, Lexus GS-F, Lexus RC F, то есть машины с 5-литровым атмосферным двигателем, которые были произведены с января 2015 года по март 2017 года. Число автомобилей невелико, всего 103 штуки, но дефект довольно серьезный.

Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса. Это повреждение может вызвать повышенный шум и вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса.

Если автомобиль постоянно эксплуатируется в подобных условиях, развитие трещины на крышке насоса может привести к утечке топлива. Утечка топлива рядом с источником воспламенения может увеличить риск возникновения пожара на автомобиле.

На транспортных средствах Lexus LС500, Lexus GS-F, Lexus RC F будет выполнена замена топливного насоса высокого давления. Все работы будут бесплатными для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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