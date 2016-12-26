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26 дек 2016

Lifan планирует расширить свой модельный ряд в России

Lifan планирует расширить свой модельный ряд в России
Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба российского представительства китайской компании Lifan сообщает о грядущем расширении своего модельного ряда.

Так, по словам официальных представителей китайского автопроизводителя, весной будущего года в нашей стране начнутся продажи флагманской модели Lifan – седана 820. Новинка, официальная презентация которой состоялась еще в прошлом году в рамках Международного автосалона в Пекине, должна была выйти на российский рынок раньше, но дата ее российской премьеры постоянно откладывалась. Летом этого года «820-ый» был выставлен на стенде компании на международной промышленной выставки Иннопром-2016, и еще тогда было сказано, что первые партии новых седанов начнут отгружать в РФ в начале следующего года.

Напомним, что габаритные размеры китайского Lifan 820 составляют: 4 865 мм в длину, 1 835 мм в ширину и 1 480 мм в высоту, при размере колесной базы в 2 775 мм. С какими именно двигателями «820-ый» выйдет на российский рынок пока не сообщается, однако у дилеров Lifan в КНР новинку можно приобрести с двумя «атмосферниками» - 1,8-литровым мощностью 121 л.с. и 2,4-литровым с отдачей 160 л.с.. Первый силовой агрегат работает в паре с пятистепенчатой механической КПП, а второй – с шести ступенчатой автоматической КПП.

В список технического оснащения начальной комплектации седана входит: кондиционер, комплект передних подушек безопасности, стандартная связка из ABS и EBD, гидроусилитель руля, а также обивка салона из искусственной кожи.

В компании отмечают, что седан показал себя с лучшей стороны в ходе климатических испытаний, которые проводились в самых холодных регионах РФ и самых жарких регионах стран Ближнего Востока.

К сожалению, подробности комплектаций и стоимость новинки для российского рынка пока не сообщаются. Ожидается, что вся необходимая информация будет опубликована ближе к дате начала продаж.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Колеса.ру, Автостат

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