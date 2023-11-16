Geely привезла в Россию новый кроссовер

Китайская компания Livan, являющаяся совместным предприятием концерна Geely и Lifan, представила на российском рынке новый кроссовер под названием Livan X6 Pro

Фактически данная модель является перелицованным Geely Vision X6 Pro, который пока не дебютировал на родном рынке. Премьеру новинки в России можно назвать мировым дебютом.

Автомобиль получил современный дизайн, выделяющийся крупной решеткой радиатора с узкими вертикальными вставками. Образ дополняется множеством хромированных элементов. В салоне установлена широкая цифровая панель, состоящая из экранов “приборки” и мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. С краю панели есть небольшой информационный экранчик для переднего пассажира диагональю 4,2 дюйма.

Стандартная комплектация Livan X6 Pro оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 9,9 с. Самая дорогая версия получила форсированный 1,5 литровый мотор мощностью 174 л.с. и 290 Нм. Такая версия может разогнаться до “сотни” за 9,2 с. Максимальная скорость в обоих случая ограничена на отметке в 190 км/ч. Покупателям предложена безальтернативная 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.

