Автомобильный портал Motorpage
16 ноя 2023

Geely привезла в Россию новый кроссовер

Geely привезла в Россию новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Livan, являющаяся совместным предприятием концерна Geely и Lifan, представила на российском рынке новый кроссовер под названием Livan X6 Pro

Фактически данная модель является перелицованным Geely Vision X6 Pro, который пока не дебютировал на родном рынке. Премьеру новинки в России можно назвать мировым дебютом.

Автомобиль получил современный дизайн, выделяющийся крупной решеткой радиатора с узкими вертикальными вставками. Образ дополняется множеством хромированных элементов. В салоне установлена широкая цифровая панель, состоящая из экранов “приборки” и мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. С краю панели есть небольшой информационный экранчик для переднего пассажира диагональю 4,2 дюйма.

Стандартная комплектация Livan X6 Pro оснащается 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 147 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Паспортный разгон до “сотни” - 9,9 с. Самая дорогая версия получила форсированный 1,5 литровый мотор мощностью 174 л.с. и 290 Нм. Такая версия может разогнаться до “сотни” за 9,2 с. Максимальная скорость в обоих случая ограничена на отметке в 190 км/ч. Покупателям предложена безальтернативная 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. Привод исключительно передний.
 

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

Комментарии к новости

Последние новости

...

Lifan окончательно покинул рынок России

15 апреля 2022

Китайский Lifan признан банкротом: он задолжал сотни миллионов долларов

15 октября 2020

Lifan находится на грани разорения

22 июня 2020
Lifan x70

Lifan рассказал о сроках появления модели X70 в России

28 ноября 2019

Бренд Lifan умрет

27 ноября 2019
Lifan X70

Названа дата появления в России Lifan X70

13 июня 2018

 Новости LIFAN

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Changan Alsvin - changan alsvin (2023) «мы стали лучше одеваться» Тест драйв
14 ноября 2023

Changan Alsvin
"«Мы стали лучше одеваться»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) «у нас есть мечта»
Тест драйв
07 ноября 2023

GAZ Соболь NN
"«У нас есть мечта»"
Voyah Free - voyah free (2023) услышать тишину
Тест драйв
31 октября 2023

Voyah Free
"Услышать тишину"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 0 7 2