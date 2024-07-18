В Mini разрабатывают внедорожную версию кроссовера Countryman

Вице-президент американского подразделения Mini Майкл Пейтон рассказал, что компания сейчас рассматривает возможность вывести на рынок внедорожник Mini. Однако им может оказаться не новая модель, а переделанный Countryman

В компании считают, что покупатели ориентированы на брутальные кроссоверы, даже если у них минимальные потенциалы для бездорожья, поэтому создание соответствующей модификации на базе актуального Countryman, позволит выйти на рынок с потенциально новой моделью. Более того, у Countryman есть достаточно богатая история участия в раллийных гонках, к тому же, в 2020 году умельцы из команды X-Raid смогли переделать автомобиль так, чтобы он лучше справлялся с условиями бездорожья и в итоге, такую версию начали продавать официально всем желающим.

Информации о возможных будущих изменениях в автомобиле пока нет. Возможно, в итоге получится усовершенствованная версия Countryman All4 Uncharted Edition, которую показали в прошлом году. Под капотом вероятно, окажется 2,0-литровый турбомотор в модификации на 218 л.с., работающий в паре с “роботом”. С другой стороны, компания может предложить и полностью электрическую модификацию.