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17 июн 2020

MINI рассказал об обновленном Countryman для России

MINI рассказал об обновленном Countryman для России
Автор фото: фирма-производитель

Британский бренд привезет в Россию обновленный кроссовер Countryman, который будет доступен в четырех модификациях

Модернизированный Countryman, который является самым популярным автомобилем британской марки, дебютировал в начале июня 2020 года. Кроссовер обзавелся новой радиаторной решеткой, другими светодиодными фарами, которые теперь вошли в базовую комплектацию, а также задними фонарями с LED-элементами и фирменным узором британского флага.

В России MINI Countryman предложат с 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 136 л. с., а также с 178-сильным двухлитровым двигателем, с которым автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Кроме того, кроссовер можно будет заказать с 150-сильным дизельным агрегатом и полноприводной трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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