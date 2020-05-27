Автомобильный портал Motorpage
27 май 2020

Mini Countryman обновился и стал еще ярче

Mini Countryman обновился и стал еще ярче
Автор фото: фирма-производитель

Компактный кроссовер Mini Countryman второго поколения компания выпускает с 2017 года, и сегодня состоялась премьера его рестайлинговой версии

С точки зрения экстерьера обновленный Countryman спереди отличается от предшественника хромированной решеткой радиатора, передним бампером с вертикальными воздухозаборниками и измененной головной оптикой . Сзади кроссовер обзавелся новым бампером и другой графикой фонарей, в которых теперь можно разглядеть линии флага Великобритании. Довершают всю эту феерию стиля черный цвет Piano Black, а также новые колесные диски R19. Модификации S и SE, напротив, лишились хрома на решетке радиатора.

Важные изменения произошли под капотом. Бензиновые двигатели получили обновленную систему впрыска с еще более высоким давлением топлива (350 бар вместо 200 у предшественников). Турбодизели отныне оснащены новыми фильтрами сажевых частиц, благодаря которым они теперь соответствуют экологическим нормам Euro 6d. Базовым остался 3-цилиндровый турбированный агрегат мощностью 134 л.с., за ним следует 176-сильный 2,0-литровый мотор (у предшественника было 189 л.с.). На вершине модельного ряда располагается 217-сильная подзаряжаемая модификация Countryman Plug-in Hybrid ALL4. У нее теперь более эффективная батарея емкостью 9,6 кВт*ч (у предшественника — 7,6 кВт*ч), благодаря которой запас хода исключительно на электротяге вырос с 40 до 55 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
MINI One D Countryman

MINI Contryman получил новую базовую версию

18 мая 2017
MINI Countryman JCW 2017

MINI Countryman получил версию JCW

13 апреля 2017

MINI выпустил «заряженную» версию Countryman

19 января 2017

MINI опубликовала российские цены нового Countryman

05 декабря 2016

MINI привез в Лос-Анджелес второе поколение Countryman

16 ноября 2016

MINI представила гибридную модификацию кроссовера Countryman SE

26 октября 2016

 Новости MINI Countryman

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaguar XE - jaguar xe p250 2020 что сказали бы про него сыщики прошлого Тест драйв
25 мая 2020

Jaguar XE
"Что сказали бы сыщики прошлого про Jaguar XE P250 AWD R-Dynamic SE"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту
Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"

Написано новостей:

2 5 8 9 9