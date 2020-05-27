Mini Countryman обновился и стал еще ярче

Компактный кроссовер Mini Countryman второго поколения компания выпускает с 2017 года, и сегодня состоялась премьера его рестайлинговой версии

С точки зрения экстерьера обновленный Countryman спереди отличается от предшественника хромированной решеткой радиатора, передним бампером с вертикальными воздухозаборниками и измененной головной оптикой . Сзади кроссовер обзавелся новым бампером и другой графикой фонарей, в которых теперь можно разглядеть линии флага Великобритании. Довершают всю эту феерию стиля черный цвет Piano Black, а также новые колесные диски R19. Модификации S и SE, напротив, лишились хрома на решетке радиатора.

Важные изменения произошли под капотом. Бензиновые двигатели получили обновленную систему впрыска с еще более высоким давлением топлива (350 бар вместо 200 у предшественников). Турбодизели отныне оснащены новыми фильтрами сажевых частиц, благодаря которым они теперь соответствуют экологическим нормам Euro 6d. Базовым остался 3-цилиндровый турбированный агрегат мощностью 134 л.с., за ним следует 176-сильный 2,0-литровый мотор (у предшественника было 189 л.с.). На вершине модельного ряда располагается 217-сильная подзаряжаемая модификация Countryman Plug-in Hybrid ALL4. У нее теперь более эффективная батарея емкостью 9,6 кВт*ч (у предшественника — 7,6 кВт*ч), благодаря которой запас хода исключительно на электротяге вырос с 40 до 55 километров.