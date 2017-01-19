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19 янв 2017

MINI выпустил «заряженную» версию Countryman

MINI выпустил «заряженную» версию Countryman
Автор фото: неткаршоу.ком

Британская компания MINI поделилась подробностями новой «заряженной» модификации нового поколения кроссовера Countryman.

Второе поколение британского кроссовера дебютировало еще в конце октября и уже через три месяца компания MINI выпустила его «горячую» версию John Cooper Works (JCV). Впрочем, до публичного дебюта еще далеко. Официальная презентация новго MINI JCV Countryman состоится на грядущем Международном автосалоне в Шанхае в апреле этого года.

Новинка получила систему полного привода с электрогидравлической многодисковой муфтой пятого поколения от компании Haldex. Под капотом автомобиля установлен турбированный двухлитровый силовой агрегат, который развивает до 231 л.с. (350 Нм). Такой двигатель позволит автомобилю с места набрать первые 100 км/ч за 6,5 секунды, при максимальной скорости в 234 км/ч.

В паре с ним сможет работать как шестиступенчатая механическая КПП, так и восьмиступенчатая автоматическая КПП. При выборе последней в комплектацию кроссовера будет также включена система Launch Control.

Уже в базовой версии «заряженный» Countryman будет поставляться со спортивной подвеской, усиленными тормозами от итальянской фирмы Brembo, аэродинамическим обвесом, спортивными сиденьями и рулевым колесом.

Выход новинки европейский авторынок запланирован на конец весны этого года, до нашей страны кроссовер доберется только к лету.

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При написании новости использовалась информация:
Мотор, АвтоВести, Авторевю

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