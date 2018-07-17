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17 июл 2018

Maserati Levante получил новую версию

Maserati Levante получил новую версию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati решила закрыть все возможные ниши в сегменте среднеразмерных кроссоверов, потому нынешний бестселлер марки, Levante обрастает все новыми вариантами.

На Фестивале в Гудвуде итальянцы представили Maserati Levante GTS, который встал на полступеньки ниже топовой версии Trofeo. У кроссовера такой же турбомотор V8 объемом 3,8 литра. Но его мощность была снижена с 580 до 550 л.с. Силовой агрегат передает крутящий момент на все колеса через 8-ступенчатый «автомат».

Потеря тридцати «лошадок» привела к тому, что Maserati Levante GTS разгоняется на три десятых медленнее до 100 км/ч, нежели версия Trofeo: 4,2 секунды против 3,9 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 292 км/ч, что на восемь километров в час меньше, чем у топового варианта.

Внешне версию GTS от Trofeo можно отличить только по отсутствию воздухозаборников в капоте: весь остальной аэродинамический обвес такой же. Дополняют облик светодиодные матричные фары. В салоне царство кожи, замши и натуральных материалов отделки.

Продажи Maseati Levante GTS начнутся осенью. Правда, неизвестно появится ли такая версия в России: у нас кроссовер продается с 350- и 430-сильным бензиновыми турбомоторами. Цены стартуют с отметки в 5,4 миллиона рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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