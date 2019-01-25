Только пять на всю Россию

Компания Maserati привезет в Россию пять кроссоверов Levante из особой серии Vulcano, общий тираж которой составляет 150 автомобилей. Машины появятся у московского дилера марки в феврале

Серия Vulcano - это в первую очередь стиль и роскошь. Именно по этой причине все кроссоверы с таким шильдиком будут оснащены затемненными фонарями, решеткой радиатора в «черном хроме», глянцевой окантовкой боковых стекол и полированными патрубками выпускной системы. Кроме того, автомобили будут окрашены в особый цвет- матово-серый.

Внутри роскошь продолжается. Клиент может выбрать цвет обивки кресел, правда вариантов всего два: либо красный, либо черный, зато в интерьере каждого автомобиля будут карбоновые вставки, аудиосистема Bowers & Wilkins и гордая табличка с надписью «One of 150» («Один из 150»).

Кстати, под капотом ждать чудес не стоит, да и вообще в техническом плане перед нами обычный Maserati Levante с 350-сильным бензиновым двигателем V6. Единственным отличием версии Vulcano можно назвать лишь 21-дюймовые диски и красные суппорты шестипоршневых тормозных механизмов Brembo.