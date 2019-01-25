Автомобильный портал Motorpage
25 янв 2019

Только пять на всю Россию

Только пять на всю Россию
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati привезет в Россию пять кроссоверов Levante из особой серии Vulcano, общий тираж которой составляет 150 автомобилей. Машины появятся у московского дилера марки в феврале

Серия Vulcano - это в первую очередь стиль и роскошь. Именно по этой причине все кроссоверы с таким шильдиком будут оснащены затемненными фонарями, решеткой радиатора в «черном хроме», глянцевой окантовкой боковых стекол и полированными патрубками выпускной системы. Кроме того, автомобили будут окрашены в особый цвет- матово-серый.

Внутри роскошь продолжается. Клиент может выбрать цвет обивки кресел, правда вариантов всего два: либо красный, либо черный, зато в интерьере каждого автомобиля будут карбоновые вставки, аудиосистема Bowers & Wilkins и гордая табличка с надписью «One of 150» («Один из 150»).

Кстати, под капотом ждать чудес не стоит, да и вообще в техническом плане перед нами обычный Maserati Levante с 350-сильным бензиновым двигателем V6. Единственным отличием версии Vulcano можно назвать лишь 21-дюймовые диски и красные суппорты шестипоршневых тормозных механизмов Brembo.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
motor, Автостат

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati Levante GTS

Maserati Levante получил новую версию

17 июля 2018
Maserati Levante Trofeo

Maserati представила Levante Trofeo

30 марта 2018
Maserati Levante

Maserati привезет в Нью-Йорк конкурента Porsche Cayenne Turbo

28 марта 2018
Maserati Levante GTS

Maserati представит конкурента Porsche Cayenne Turbo летом

14 марта 2018
Maserati Levante

Maserati Levante получит силовую установку от минивэна

07 февраля 2018
Maserati Levante

Maserati может сделать второй кроссовер

27 июня 2017

 Новости Maserati Levante

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Octavia - skoda octavia combi 2017 лайки для… универсала Автопутешествия
25 января 2019

Skoda Octavia
"Лайки для… универсала"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс
Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2017 записки натуралиста
Автопутешествия
18 января 2019

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"

Написано новостей:

2 2 6 5 1