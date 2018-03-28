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28 мар 2018

Maserati привезет в Нью-Йорк конкурента Porsche Cayenne Turbo

Maserati привезет в Нью-Йорк конкурента Porsche Cayenne Turbo
Автор фото: фирма-производитель

Кроссовер Maserati Levante прекрасно стартовал, но затем продажи забуксовали, а в конце прошлого года компания даже приостанавливала производство этой модели. Все дело в том, что в гамме у «итальянца» не было очень мощной версии, которая смогла бы стать прямым конкурентом Porsche Cayenne Turbo.

Ситуацию компания собирается исправить на мотор-шоу в Нью-Йорке, где будет показана новая версия Levante. Кроссовер получит 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, которым сегодня оснащается спортседан Maserati Quattroporte GTS.

На последнем его мощность составляет 530 л.с. Это немного меньше чем у основных конкурентов: Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Velar SVR. Однако по динамике машина будет сопоставима с ними: разгон до «сотни» будет занимать около 4,5 секунд.

От «просто» Levante версия GTS будет отличаться и внешне: кроссовер получит иную радиаторную решетку, большие колеса. Инженеры усилят тормоза и перенастроят подвеску, с тем, чтобы сделать управляемость машины более азартной.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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