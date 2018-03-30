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30 мар 2018

Maserati представила Levante Trofeo

Maserati представила Levante Trofeo
Автор фото: фирма-производитель

По началу публика создала буквально ажиотажный спрос на кроссовер Maserati Levante, однако, затем продажи стали падать, а в конце прошлого года компания даже приостанавливала его производство. Делу должна помочь новая версия.

На мотор-шоу в Нью-Йорке дебютировала самая мощная версия Maserati Levante, которая получила приставку Trofeo в названии. Как и седан Maserati Quattroporte GTS он оснащается 3,8-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который разрабатывала Ferrari.

Мощность двигателя на кроссовере составляет 590 л.с., максимальный крутящий момент равен 730 Нм. До «сотни» Maserati Levante Trofeo разгоняется за 3,9 секунды, его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Внешне машину можно отличить по вентиляционным прорезям позади передних крыльев, 22-дюймовым колесам, сплиттером и накладками из углеволокна. Карбон также щедро применен в отделке интерьера кроссовера.

В базовое оснащение Maserati Levante Trofeo входят светодиодные фары, аудиосистема Bork&Wilkins с 17 динамиками, усиленные тормоза.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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