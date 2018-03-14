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14 мар 2018

Maserati представит конкурента Porsche Cayenne Turbo летом

Maserati представит конкурента Porsche Cayenne Turbo летом

Компания Maserati проводит заключительные дорожные испытания самой мощной версии своего кроссовера Levante. Сейчас предсерийные экземпляры проходят ходовые испытания в условиях низких температур за полярным кругом.

Кроссовер получит 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, которым сегодня оснащается спортседан Maserati Quattroporte GTS. На последнем его мощность составляет 530 л.с. Это немного меньше чем у основных конкурентов: Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Velar SVR. Однако по динамике машина будет сопоставима с ними: разгон до «сотни» будет занимать около 4,5 секунд.

От «просто» Levante версия GTS будет отличаться и внешне: кроссовер получит иную радиаторную решетку, большие колеса. Инженеры усилят тормоза и перенастроят подвеску, с тем, чтобы сделать управляемость машины более азартной.

Дебютировать Maserati Levante GTS должен в начале лета этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Autocar

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