Компания Maserati проводит заключительные дорожные испытания самой мощной версии своего кроссовера Levante. Сейчас предсерийные экземпляры проходят ходовые испытания в условиях низких температур за полярным кругом.

Кроссовер получит 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, которым сегодня оснащается спортседан Maserati Quattroporte GTS. На последнем его мощность составляет 530 л.с. Это немного меньше чем у основных конкурентов: Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Velar SVR. Однако по динамике машина будет сопоставима с ними: разгон до «сотни» будет занимать около 4,5 секунд.

От «просто» Levante версия GTS будет отличаться и внешне: кроссовер получит иную радиаторную решетку, большие колеса. Инженеры усилят тормоза и перенастроят подвеску, с тем, чтобы сделать управляемость машины более азартной.

Дебютировать Maserati Levante GTS должен в начале лета этого года.