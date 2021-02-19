Maserati Grecale готовится увидеть свет

До конца текущего года итальянская компания представит свой очередной кроссовер, который встанет на ступень ниже модели Levante.

Новинка от Maserati будет побратима с Alfa Romeo Stelvio – база у машин одна и та же. Вполне возможно, что и агрегаты будут позаимствованы от «Альфы». Напомним, что она приводится в движение, например, мощным трехлитровым мотором V6. Предвкушая вопросы читателей Motorpage о двигателе Maserati собственной разработки, ответим, что он предназначается для спорткара MC20. Зато Greacle будет предлагаться и с электрической силовой установкой.

Отметим, что до конца года нам покажут еще одну новинку – гибридный кроссовер Levante. Здесь информации чуть побольше. Например, стало известно, что он получит бензиновую двухлитровую «турбочетверку» и 48-вольтовый стартер-генератор. Общая отдача силовой установки – около трехсот лошадиных сил.