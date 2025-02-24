Автомобильный портал Motorpage
24 фев 2025

Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6

Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati представила новый GranCabrio, который стал самым доступным в линейке. Базовая версия получила дефорсированный 3,0-литровый V6 Nettuno мощностью 490 л.с., но изменений в оснащении нет

Несмотря на меньшую мощность, по сравнению с 550-сильной версией Trofeo, новый GranCabrio разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а его максимальная скорость составляет 299 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. В стандартное оснащение также входит пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и полный привод.

Предполагается, что такая версия стоит на 30 000 фунтов дешевле, но официально данная информация не подтверждается. Напомним, что стоимость версии Trofeo начинается от 170 000 фунтов.

При написании новости использовалась информация:
topgear

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati GranCabrio (2025)

Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6

24 февраля 2025

В Италии сделали из Maserati Biturbo стильный рестомод

06 ноября 2024

Maserati показала уникальный экземпляр MC20 для семьи основателя бренда

04 октября 2024
Maserati GT2 Stradale (2025)

Представлен флагманский суперкар Maserati GT2 Stradale

19 августа 2024
Maserati Quattroporte Trofeo (2021)

Maserati завершает производство моделей Quattroporte, Levante и Ghibli

06 августа 2024
Maserati MC20

Maserati анонсировала новый суперкар

02 августа 2024

 Новости Maserati Gran Cabrio

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
Jetta VA3 - jetta va3 (2023) в категории «до двух миллионов»
Тест драйв
06 февраля 2025

Jetta VA3
"В категории «до двух миллионов»"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 4 6