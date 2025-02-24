Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6

Компания Maserati представила новый GranCabrio, который стал самым доступным в линейке. Базовая версия получила дефорсированный 3,0-литровый V6 Nettuno мощностью 490 л.с., но изменений в оснащении нет

Несмотря на меньшую мощность, по сравнению с 550-сильной версией Trofeo, новый GranCabrio разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а его максимальная скорость составляет 299 км/ч. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. В стандартное оснащение также входит пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и полный привод.

Предполагается, что такая версия стоит на 30 000 фунтов дешевле, но официально данная информация не подтверждается. Напомним, что стоимость версии Trofeo начинается от 170 000 фунтов.