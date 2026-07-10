Maserati представила гоночный спорткар Project GT4

На Фестивале скорости в Гудвуде компания Maserati представила концепт Project GT4. Новинка подготовлена подразделением Maserati Corse и служит предвестником нового гоночного автомобиля, который должен дебютировать в 2028 году

Основой проекта стал обновленный Maserati GranTurismo, однако внешне концепт заметно отличается от дорожной версии. Спорткар получил развитый аэродинамический обвес, включающий передний сплиттер, крупное заднее антикрыло и воздухозаборник на капоте. Также сохранены спойлер и диффузор, знакомые по серийной модели. Дополняют модель 18-дюймовые колесные диски с шинами Pirelli P Zero и гоночная тормозная система с охлаждением. В салоне появились каркас безопасности, омологированное гоночное кресло с шеститочечными ремнями, компактная цифровая приборная панель и отдельный блок управления с кнопкой активации системы пожаротушения. Одним из ключевых достижений проекта стало снижение массы примерно на 400 кг по сравнению с дорожным GranTurismo. Кроме того, автомобиль получил гоночную подвеску, созданную на базе GranTurismo Trofeo.

Под капотом установлен 3,0-литровый двигатель Nettuno V6. В Maserati отмечают, что максимальная мощность агрегата составляет 690 л.с., однако окончательные характеристики версии GT4 пока не раскрываются.