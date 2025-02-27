Maserati теряет позиции: продажи упали на 57%

Продажи Maserati в 2024 году обрушились на 57%, сократившись с 26 600 до 11 300 автомобилеи?. Это один из худших показателеи? среди люксовых автопроизводителеи?

Бывшии? глава Stellantis Карлос Таварес обвинил в провале неэффективныи? маркетинг. Новыи? CEO Maserati Санто Фичили, назначенныи? в 2024 году, согласился с этои? оценкои? и предупредил, что компания, вероятно, останется убыточнои? в 2025 году. Однако он надеется, что 2026 год станет переломным. Если продажи не восстановятся, Maserati может оказаться под угрозои? закрытия или продажи.

В 2024 году появилась информация о возможнои? продаже Maserati, но Stellantis официально опровергла эти слухи. Тем не менее, концерн ведет активную реструктуризацию и рассматривает сокращение брендов. В октябре 2024 года Таварес заявил, что убыточные марки должны доказать свою жизнеспособность в ближаи?шие годы. Maserati попадает в эту зону риска, наряду с Lancia, DS Automobiles и Chrysler.