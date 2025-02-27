Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2025

Maserati теряет позиции: продажи упали на 57%

Maserati теряет позиции: продажи упали на 57%
Автор фото: фирма-производитель

Продажи Maserati в 2024 году обрушились на 57%, сократившись с 26 600 до 11 300 автомобилеи?. Это один из худших показателеи? среди люксовых автопроизводителеи?

Бывшии? глава Stellantis Карлос Таварес обвинил в провале неэффективныи? маркетинг. Новыи? CEO Maserati Санто Фичили, назначенныи? в 2024 году, согласился с этои? оценкои? и предупредил, что компания, вероятно, останется убыточнои? в 2025 году. Однако он надеется, что 2026 год станет переломным. Если продажи не восстановятся, Maserati может оказаться под угрозои? закрытия или продажи.

В 2024 году появилась информация о возможнои? продаже Maserati, но Stellantis официально опровергла эти слухи. Тем не менее, концерн ведет активную реструктуризацию и рассматривает сокращение брендов. В октябре 2024 года Таварес заявил, что убыточные марки должны доказать свою жизнеспособность в ближаи?шие годы. Maserati попадает в эту зону риска, наряду с Lancia, DS Automobiles и Chrysler.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Maserati GranCabrio (2025)

Maserati представила новый GranCabrio с 490-сильным V6

24 февраля 2025

В Италии сделали из Maserati Biturbo стильный рестомод

06 ноября 2024

Maserati показала уникальный экземпляр MC20 для семьи основателя бренда

04 октября 2024
Maserati GT2 Stradale (2025)

Представлен флагманский суперкар Maserati GT2 Stradale

19 августа 2024
Maserati Quattroporte Trofeo (2021)

Maserati завершает производство моделей Quattroporte, Levante и Ghibli

06 августа 2024
Maserati MC20

Maserati анонсировала новый суперкар

02 августа 2024

 Новости Maserati

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) притяжение качества Тест драйв
27 февраля 2025

Jaecoo J8
"Притяжение качества"
Geely Cityray - geely cityray (2024) нечто среднее
Тест драйв
20 февраля 2025

Geely Cityray
"Нечто среднее"
Dongfeng DFSK 500 - dfsk 500 (2024) самый доступный кроссовер?
Тест драйв
13 февраля 2025

Dongfeng DFSK 500
"Самый доступный кроссовер?"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 6 6 0