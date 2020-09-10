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10 сен 2020

Maserati представила новый суперкар с 630-сильным мотором

Maserati представила новый суперкар с 630-сильным мотором
Автор фото: фирма-производитель

Компания Maserati рассекретила новый суперкар под названием MC20. Производство автомобиля наладят в конце 2020 г. на заводе в Модене (Италия)

Как сообщает Autonews, новинку можно будет приобрести в версиях купе и родстер. Длина машины составляет 4 669 мм, ширина — 1 965, а высота — 1 221 миллиметров. Размер колесной базы равен 2 700 миллиметрам. Автомобиль получил монокок из углепластика, двухрычажные подвески с регулируемыми амортизаторами и открывающиеся вверх двери типа «крылья бабочки».

Новинку укомплектовали 3,0-литровым двигателем V6 с двумя турбокомпрессорами. В самой компании этот агрегат называют Nettuno, и он является собственной разработкой Maserati. Мощность агрегата составляет 630 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. Разгон до сотни занимает у MC20 всего 2,9 секунды. До 200 км/ч суперкар может разогнаться за 8,8 секунды. Максимальная скорость — 325 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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