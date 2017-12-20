Компания Maserati объявила о приостановке производства с 30 декабря в связи с серьезным падением спроса. Производство возобновится 15 января следующего года. В самой Maserati говорят, что падение спроса связано, в первую очередь, с китайским рынком.

Завод в эти дни будет работать по гибкому графику. С 30 декабря по 15 января полностью прекратится сборка седанов Quatttroporte и Gibli. С 20 декабря по 15 января не будут производиться кроссоверы Levante, а спортивные GranTurismo и GranCabrio собирать прекратят с 15 декабря по 8 января.

Maserati уже дважды останавливала производство кроссоверов Levante в этом году. Связано это с новыми требованиями к импортируемым автомобилям. Сейчас, говорят в компании, вынужденные приостановки практически восстановили баланс между спросом и предложением на этом рынке.

По слухам приостановить производство может и Alfa Romeo Stelvio, но пока представители компании официально эту информацию не подтвердили. В Maserati же говорят, что во время простоя будут готовить к производству «заряженную» версию Levante GTS с 3,8-литровым двигателем Ferrari мощностью 570 л.с.