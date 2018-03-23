Купе Mazda RX-8 с роторным двигателем было нишевой моделью, тем не менее успело не только стать культовым, но и несколько лет продавалось в России официально. Несмотря на то, что модель давно снята с производства, в ней обнаружили возможный производственный дефект.

Российское отделение Mazda направила в Росстандарт уведомление о добровольном отзыве 149 купе, проданных у на c апреля 2005 года по декабрь 2008 года.

Под сервисную кампанию подпали автомобили с недостаточным обеспечением теплоизоляции прижимных колец топливного модуля, установленных на верхней поверхности топливного бака. Они могут быть изношены в результате нагрева от двигателя и выхлопных труб.

В процессе продолжительной эксплуатации автомобиля степень износа может увеличиться. Данный дефект может привести к появлению трещин на прижимных кольца и, соответственно, к утечке топлива. Возможно возгорание.

На транспортных средствах Mazda RX8 будет проведена замена прижимных колец новыми и установка теплоизоляционных накладок на топливный бак, а также при необходимости, замена корпуса топливного фильтра модифицированным.

