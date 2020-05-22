В Японии начали сборку электрического кроссовера Mazda

Mazda начала производство своего первого электромобиля — Mazda MX-30. Выпуск кроссовера налажен на заводе компании в Хиросиме

Основным рынком сбыта новинки должна стать Европа.В Mazda MX-30 используется силовая установка e-SKYACTIV, состоящая из электромотора мощностью 145 л.с. и литий-ионной батареи емкостью 35,5 кВт*ч. Кроссовер способен проехать до 200 км при полной зарядке (данные по методике тестирования WLTP). Согласно статистике, в день европейский водитель проезжает в среднем не более 50 км.

При использовании быстрой станции можно зарядить MX-30 с 0 до 80% за 40 минут. В 2021 году появится гибридная версия Mazda MX-30, в которой существующая начинка будет дополнена роторным двигателем. Он станет работать в качестве генератора, заряжая батарею для увеличения запаса хода.