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31 дек 2019

Маленькая батарея на Mazda MX-30: причины названы

Маленькая батарея на Mazda MX-30: причины названы
Автор фото: фирма-производитель

Окончательные характеристики кроссовера MX-30 объявят весной

Mazda MX-30 дебютировала в предсерийном исполнении нынешней осенью. По предварительным данным, ее батарея емкостью в 35,5 киловатт-часа, состоящая из 192 призматических элементов производства Panasonic, обеспечивает запас хода в 200 километров на одном заряде. Окончательные характеристики объявят следующей весной на автосалоне в Женеве.

Что касается малой емкости аккумулятора, то директор европейского центра исследований и разработок бренда Кристиан Шульце в интервью Automotive News Europe заявил, что Mazda разработала свой первый электромобиль для городских жителей, которые в среднем проезжают 40-70 километров в день, и потому будут заряжать его раз в два-три дня. Ставить на Mazda MX-30 более крупную батарею производитель не планирует и в будущем. Однако в 2021 году у модели все же появится вариант, способный покрывать более существенные расстояния: для этого его снабдят небольшим роторным двигателем, который будет заряжать аккумулятор.

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