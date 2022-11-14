Когда завод Mazda в России будет перезапущен

Японская компания Mazda на прошлой неделе объявила, что избавится от своей доли в совместном предприятии «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус». Соответственно, «Соллерсу» переходит и завод Mazda во Владивостоке.

К слову, его перезапустят уже в следующем году. К сожалению, мы не знаем, кто из игроков автомобильного мира «положил глаз» на такой ценный актив. Ранее в сети проходила информация о том, что руководство Sollers проводило переговоры с некими китайскими партнерами, правда, о ком именно шла речь - не уточнялось.

Напомним, что завод Mazda-Sollers во Владивостоке был запущен в 2012 году, вложения в него составили 10 миллиардов рублей. До недавнего времени там выпускались Mazda6, CX-5 и CX-9.