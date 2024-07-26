Марка Mazda обновила свой логотип

В интернете появились патентные изображения обновленного логотипа марки Mazda. Вероятно, компания готовится к глобальному ребрендингу

Эмблема “птички”, вписанной в овал, стала более минималистичной, соответствуя духу времени. Углы стали более ярко выражены, а сама арка получа более правильную форму. Намека на выпуклые очертания не осталось.

На самом деле, данный логотип можно было заметить на концептуальном кроссовере Arata, который показали на Пекинском автосалоне в этом году. Автомобиль сам по себе может стать эксклюзивом для китайского рынка, но судя по предположениям, ребрендинг планируется на глобальном уровне. Также это подкрепляется намерениями компании выйти в премиальный сегмент рынка.