Mazda CX-50 представлена официально

Японский концерн наконец-то представил долгожданную новинку. Да, у автомобиля много общего с моделью CX-5, но есть очень много нюансов

Действительно, платформа здесь одна и та же, как и двигатели - Skyactiv-G 2.5 и Skyactiv-G 2.5T. Фактически, это один и тот же мотор, в двух исполнениях. В атмосферном варианте он выдает 190 лошадиных сил, в турбированном - 230 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется 6-ступенчатый автомат. Производитель также объявил о появлении гибридных модификаций, однако точные сроки не обозначаются.

Теперь о деталях - все версии Mazda CX-50 будут, по умолчанию, полноприводными, тогда как у CX-5 существуют и переднеприводные исполнения. Также у CX-50 также расширен ассортимент внедорожных ассистентов. Разумеется, CX-50 щеголяет и новой внешностью, широкий и приземистый силуэт придает автомобилю уникальность. Производство новинки Mazda наладит в январе 2022-го на заводе Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама. Основными рынками сбыта CX-50 станут США и Канада.