Компания Mazda официально заявила о создании нового трехрядного кроссовера, который получит индекс CX-8. В компании не сообщили никаких подробностей о будущей новинке, ограничившись заявлением о том, что в Японии Mazda CX-8 поступит в продажу до конца этого года

«CX-8 является нашей последней разработкой в области технологии SKYACTIV и стилистическом направлении «Душа Kodo». Это новая модель, которая займет флагманскую позицию в линейке кроссоверов на внутреннем рынке, — заявил президент Mazda Масамичи Когай. — CX-8 станет новым предложением для наших клиентов, он сочетает в себе экологичность, безопасность и удовольствие от вождения».

Судя по единственному изображению, Mazda CX-8 будет выпускаться в шести – и семиместном вариантах с посадочными формулами 2+2+2 и 2+3+2, рассчитанным на четверых или пятерых взрослых пассажиров и двух детей, для которых предусмотрены «багажные» сиденья. В шестиместной версии во втором ряду установлены раздельные сиденья, которые разделяет широкий подлокотник.

Длина кроссовера составит 4900 мм, ширина 1840 мм, высота — 1730 мм, колесная база равна 2930 мм. Судя по опубликованным данным и оконному профилю, CX-8 представляет собой удлиненную версию Mazda CX-5 (длина последней 4545 мм, колесная база равна 2700 мм). Для японского рынка Mazda CX-8 будет оснащаться 2,2-литровым турбодизелем SKYACTIV-D.