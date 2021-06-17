Автомобильный портал Motorpage
17 июн 2021

Mazda готовится выпустить около 13 новых электрокаров

Mazda готовится выпустить около 13 новых электрокаров

Японская компания поделилась производственным планом на ближайшее десятилетие. В течение пяти лет компания выпустит с десяток гибридов и полноценных электрокаров, а к 2030 году будет электрифицирован весь модельный ряд.

Первые новинки будут построены на уже существующей платформе Skyactive. Вполне возможно, что ими станут электрические версии существующих кроссоверов - CX30, CX-5 и CX-9. Любопытно, но силовые установки для подобных автомобилей будут построены совместно с концерном Toyota, да и в целом данная компания примет значительное участие в судьбе электрификации  Mazda.

С опорой на технологии Toyota японцы планируют создать также обособленную архитектуру для электрокаров. Причем весь процесс разработки будет вестись именно инженерами Toyota -  у Mazda будут позаимствованы уже существующие решения.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автомобили Mazda будут полностью локализованы

07 июня 2021

Mazda привезла в Россию особые автомобили

18 мая 2021

Mazda CX-30 превратили в электрокар

20 апреля 2021

В Россию приехала обновленная Mazda CX-9

12 февраля 2021

Mazda MX-5 состарят

14 января 2021

Mazda тестирует кроссовер CX-50

25 декабря 2020

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H9 - haval h9 (2020) выкинул мотор и «встал на гусеницы» Тест драйв
16 июня 2021

Haval H9
"Выкинул мотор и «встал на гусеницы»"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport (2020) честно и по делу
Тест драйв
10 июня 2021

Mitsubishi Pajero Sport
"Честно и по делу"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 pro (2021) как средство профилактики авитаминоза и апатии
Тест драйв
07 июня 2021

Chery Tiggo 8
"Средство профилактики авитаминоза и апатии"

Написано новостей:

2 8 4 6 5