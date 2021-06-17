Mazda готовится выпустить около 13 новых электрокаров

Японская компания поделилась производственным планом на ближайшее десятилетие. В течение пяти лет компания выпустит с десяток гибридов и полноценных электрокаров, а к 2030 году будет электрифицирован весь модельный ряд.

Первые новинки будут построены на уже существующей платформе Skyactive. Вполне возможно, что ими станут электрические версии существующих кроссоверов - CX30, CX-5 и CX-9. Любопытно, но силовые установки для подобных автомобилей будут построены совместно с концерном Toyota, да и в целом данная компания примет значительное участие в судьбе электрификации Mazda.

С опорой на технологии Toyota японцы планируют создать также обособленную архитектуру для электрокаров. Причем весь процесс разработки будет вестись именно инженерами Toyota - у Mazda будут позаимствованы уже существующие решения.