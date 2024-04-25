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25 апр 2024

Mazda и Changan разработали две электрические модели для китайского рынка

Mazda и Changan разработали две электрические модели для китайского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda рассекретила в Пекине две свои будущие новинки для китайского рынка - седан EZ-6 и концептуальный кроссовер EZ-60 Arata. Оба автомобиля разработаны в сотрудничестве с Changan

Идеологически можно считать, что седан EZ-6 выступает в роли электрической версии хорошо всем знакомой модели Mazda 6. По крайней мере, габариты у них сопоставимы (4921/1890/1485 мм.) и дизайн также достаточно похож по стилистике. И все же, “электричка” отличается оригинальной оптикой, стильными 19-дюймовыми колесными дисками и даже задним спойлером с сервоприводом. Салон минималистичный, выполненный в духе всех современных китайских автомобилей.

Намного футуристичнее смотрится кроссовер EZ-60 под дополнительным наименованием Arata. У него интересная угловатая передняя светодиодная оптика, крупные спортивные бампера, колесные диски, напоминающие образ разбитого стекла, а также пластиковый обвес со светящейся надписью “Mazda” по краям. Пока это концепт, но вероятно, именно в таком виде автомобиль доберется до производства, которое намечено на 2025 год.
 

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