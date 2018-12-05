Mazda отказывается от «заряженных» автомобилей

MPS для Mazda- это как VRX для Subaru. Однако, когда одни гордятся своими наработками по «заряжанию» серийных автомобилей, другие стараются от них окреститься и похоронить

Да, Mazda собирается отказаться от спортивного наследия. После презентации новой «трешки» многие надеялись увидеть Mazda 3 с литерой MPS. Для этого были все предпосылки - красивый дизайн, версии с полным приводом и механикой и.т.д. К сожалению, всем надеждам суждено рухнуть.

Дело в том, что недавно глава компании Mazda АкираМарумото дал интервью австралийскому изданию Drive. В нем глава компании рассказал, что возрождение заряженной линейки MPS (расшифровывается как Mazda Performance Series) не предполагается. Компания сейчас сконцентрирована на повышении статуса своих моделей, путем улучшения дизайна, оснащения и технологий.

К слову о технологиях. Особое внимание Mazda уделяет двигателям. Уже представлен инновационный бензиновый двигатель Skyactiv-Х, у которого воспламенение топлива частично происходит от сжатия, что позволяет добиться высокой экономичности. Между тем, компания собирается вернуться и к разработке роторных двигателей — это будут очень компактные агрегаты, используемые в качестве удлинителя запаса хода для гибридных автомобилей.