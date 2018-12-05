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5 дек 2018

Mazda отказывается от «заряженных» автомобилей

Mazda отказывается от «заряженных» автомобилей

MPS для Mazda- это как VRX для Subaru. Однако, когда одни гордятся своими наработками по «заряжанию» серийных автомобилей, другие стараются от них окреститься и похоронить

Да, Mazda собирается отказаться от спортивного наследия.  После презентации новой «трешки» многие надеялись увидеть Mazda 3  с литерой MPS. Для этого были все предпосылки -  красивый дизайн, версии с полным приводом и механикой и.т.д. К сожалению, всем надеждам суждено рухнуть.

Дело в том, что недавно глава компании Mazda АкираМарумото  дал интервью австралийскому изданию Drive. В нем глава компании рассказал, что возрождение заряженной линейки MPS (расшифровывается как Mazda Performance Series)  не предполагается.  Компания сейчас сконцентрирована  на повышении статуса своих моделей, путем улучшения дизайна,  оснащения и технологий.

К слову о технологиях.  Особое внимание Mazda уделяет двигателям. Уже представлен инновационный бензиновый двигатель Skyactiv-Х, у которого воспламенение топлива частично происходит от сжатия, что позволяет добиться высокой экономичности. Между тем, компания собирается вернуться и к разработке роторных двигателей — это будут очень компактные агрегаты, используемые в качестве удлинителя запаса хода для гибридных автомобилей.

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Авторамблер, Авторевю

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