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25 июн 2019

Mazda отзывает автомобили - их двигатели уходят в отказ

Mazda отзывает автомобили - их двигатели уходят в отказ
Автор фото: фирма-производитель

Объявлена отзывная кампания, в которой участвуют 938 автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-5, проданных в период с апреля 2013 года по август 2018 года

Все эти автомобили оснащены турбодизельными двигателями, в которых обнаружен серьезный дефект — заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении. Происходит это из-за осевшего нагара, влияющего на измерение угла положения заслонки. В результате программа выдает ошибку, а двигатель может заглохнуть во время движения.

Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо обратиться в сервис ближайшего дилера Mazda. Сервисная кампания подразумевает проверку заслонки впускного клапана, его чистку и, при необходимости, замену. Также мастера перепрограммируют блок управления двигателем новым ПО. Все эти работы будут производиться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-изготовителя.

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