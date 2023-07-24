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24 июл 2023

Mazda показала новый родстер

Mazda показала новый родстер
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda представила новый родстер Spirit Racing Roadster CNF, работающий на синтетическом топливе

Данный автомобиль фактически является модификацией родстера Mazda MX-5 (Miata), адаптированного под новый класс гоночных автомобилей ST-Q. А первый дебют новинки состоится на четвертом этапе национального чемпионата по гонкам на выносливость Super Taikyu Series, который будет проходить с 29 по 30 июля этого года.

Известно, что родстер CNF получит 4-цилиндровый атмосферный мотор Skyactiv-G объемом 2,0 л. Технические характеристики мотора пока не оглашаются. Новый родстер столкнется в конкурентной борьбе с концептуальными Toyota GR86 CNF с турбированным 3-цилиндровым двигателем объемом 1,4 л. и Subaru BRZ CNF с оппозитным 4-цилиндровым мотором объемом 2,4 л.

При написании новости использовалась информация:
motor, Журнал auto.ru

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