Mazda представила новый дизельный двигатель

Компания Mazda раскрыла характеристики шестицилиндрового дизеля e-Skyactiv D, который будут ставить на европейские версии кроссовера CX-60.

Этот трехлитровый двигатель, надо сказать, станет частью гибридной системы, в результате чего автопроизводитель заявляет очень низкий расход топлива 4.9-5.3 литра на сто километров пробега. Мощность агрегата, в зависимости от версии, может составлять либо 200, либо 254 лошадиные силы.

Самое интересное заключается в том, что мотор демонстрирует низкие выбросы углерода – базовая версия выделяет 127 граммов углекислоты на километр. Старшая — 137 граммов. Для сравнения: выбросы шестицилиндрового трехлитрового дизеля B57 (210 лошадиных сил) на BMW X3 составляют 160—183 грамма CO? на километр по циклу WLTP.