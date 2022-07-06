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6 июл 2022

Mazda представила новый дизельный двигатель

Mazda представила новый дизельный двигатель
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mazda раскрыла характеристики шестицилиндрового дизеля e-Skyactiv D, который будут ставить на европейские версии кроссовера CX-60.

Этот трехлитровый двигатель, надо сказать, станет частью гибридной системы, в результате чего автопроизводитель заявляет очень низкий расход топлива 4.9-5.3 литра на сто километров пробега. Мощность агрегата, в зависимости от версии, может составлять либо 200, либо 254 лошадиные силы.

Самое интересное заключается в том, что мотор демонстрирует  низкие выбросы углерода – базовая версия выделяет 127 граммов углекислоты на километр. Старшая — 137 граммов. Для сравнения: выбросы шестицилиндрового трехлитрового дизеля B57 (210 лошадиных сил) на BMW X3 составляют 160—183 грамма CO? на километр по циклу WLTP.

При написании новости использовалась информация:
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