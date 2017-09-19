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19 сен 2017

Mazda представит роторное купе в этом году

Mazda представит роторное купе в этом году

Компания Mazda привезет на автосалон в Токио, который пройдет в конце октября года, новый концепт купе с роторным двигателем. Представители Mazda говорят, что речь идет «о дальнейшем развитии концепта RX Vision», который компания показывала в 2015 году.

Однако есть все основания предполагать, что речь идет о практически предсерийной версии большого флагманского купе, которое будет выпускаться крайне ограниченным  тиражом и станет этакой «хало-моделью», машиной, на которой будут продемонстрированы все достижения Mazda.

В отличие от родстера Mazda MX-5 японцы не намерены при разработке этой модели сотрудничать с кем-либо. Как заявил вице-президент европейского отделения Mazda по исследованиям и разработкам Мацухиро Танаки компания не заинтересована в создании альянса и разделить с другой компанией затраты на разработку и производство.

Технические подробности о проекте пока неизвестны. Ранее Mazda запатентовала конструкцию компактного роторного двигателя, который работает в паре с электромотором в составе гибридной силовой установки.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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