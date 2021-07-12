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12 июл 2021

Mazda приостановила возвращение роторных моторов

Mazda приостановила возвращение роторных моторов

Параллельно с информацией о кроссовере CX-5 нового поколения в Mazda поделились важной новостью - в 2022 году ждать роторных моторов не стоит

Поясним,на первую половину 2022 года был намечен старт продаж субкомпактного кроссовера Mazda MX-30 в новой версии — «последовательный гибрид» с роторноым двигателем. В Mazda сообщили, что выпуск таких моделей лишь откладывается, то есть об отказе и речи не идет.

Что касается новой Mazda CX-5, то здесь нашлось место для откровений - в строй заходят шестицилиндровые двигатели! Да, это будут всего лишь рядники, а не V6, но вести все равно хорошие, так как Mazda никогда не ставила "шестерки" под капот, за исключением V6 для первой и второй генерации Mazda 6, но то был двигатель производства компании Ford. Отметим, что помимо новых двигателей Mazda CX-5 переедет на новую платформу Large Architecture и изменит позиционирование в сторону премиального автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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