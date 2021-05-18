Автомобильный портал Motorpage
18 май 2021

Mazda привезла в Россию особые автомобили

Mazda привезла в Россию особые автомобили
Автор фото: фирма-производитель

В честь столетия марки отечественным клиентам предложат седан Mazda6 и кроссоверы CX-5 и CX-9 в особом исполнении Century Edition.

Особенность автомобилей заключается в необычных стилистических решениях, которые отражают историю марки и японскую философию. Так, например, на колесных ступицах и подголовниках сидений размещены специальные логотипы — актуальная эмблема Mazda, вписанная в кольцо с двумя горизонтальными выступами по центру. Это отсылка к самому первому логотипу, придуманному основателем Юджиро Мацудой в 1920 году, когда компания еще называлась Toyo Cork Kogyo Co. Эмблема символизирует гармонию Земли, индустриализации и инжиниринга.

Интерьер же трех моделей в версии Century Edition оформлен в черно-белых тонах и дополнен обшивкой кресел кожей Nappa цвета Burgundy Red. Это сочетание воспроизводит традиционные цвета японского флага. Техническая же часть автомобилей не подверглась изменениям – и седан, и кроссоверы будут предлагаться со стандартной моторной линейкой.

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mazda CX-30 превратили в электрокар

20 апреля 2021

В Россию приехала обновленная Mazda CX-9

12 февраля 2021

Mazda MX-5 состарят

14 января 2021

Mazda тестирует кроссовер CX-50

25 декабря 2020

Переделай свою Mazda в гоночный болид

24 декабря 2020
Mazda RX7 (1999)

Mazda RX-7 получит заводскую поддержку

21 декабря 2020

 Новости Mazda

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев
Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"

Написано новостей:

2 8 2 5 9