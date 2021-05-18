Mazda привезла в Россию особые автомобили

В честь столетия марки отечественным клиентам предложат седан Mazda6 и кроссоверы CX-5 и CX-9 в особом исполнении Century Edition.

Особенность автомобилей заключается в необычных стилистических решениях, которые отражают историю марки и японскую философию. Так, например, на колесных ступицах и подголовниках сидений размещены специальные логотипы — актуальная эмблема Mazda, вписанная в кольцо с двумя горизонтальными выступами по центру. Это отсылка к самому первому логотипу, придуманному основателем Юджиро Мацудой в 1920 году, когда компания еще называлась Toyo Cork Kogyo Co. Эмблема символизирует гармонию Земли, индустриализации и инжиниринга.

Интерьер же трех моделей в версии Century Edition оформлен в черно-белых тонах и дополнен обшивкой кресел кожей Nappa цвета Burgundy Red. Это сочетание воспроизводит традиционные цвета японского флага. Техническая же часть автомобилей не подверглась изменениям – и седан, и кроссоверы будут предлагаться со стандартной моторной линейкой.