Mazda просит очень много денег из-за убытков на фоне COVID-19

В условиях коронавируса некоторым компаниям не хватает денег, чтобы покрыть текущие убытки. В итоге приходится искать дополнительное финансирование. К примеру, Mazda запросила у трех крупных банков Японии кредит в 300 млрд иен ($2,8 млрд) из-за убытков

По данным Nikkei, компания уже страдала от слабых продаж до пандемии, а с учетом нового кризиса ее денежный поток стал отрицательным. Она планирует использовать финансирование для наращивания своих финансовых резервов.

Пандемия оказала сильное давление на Мазду. Продажи в феврале упали на 14% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в марте последовало падение на 33%. 24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.

Интересно, что Mazda десятилетиями жила в условиях финансовых трудностей. В конце 1990-х, после фиксации чистых убытков в течение пяти лет подряд, она попала под крыло американского автопроизводителя Ford. Союз помог японской компании встать на ноги, и она выпустила серию успешных моделей, включая кроссовер CX-5.