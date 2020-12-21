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21 дек 2020

Mazda RX-7 получит заводскую поддержку

Mazda RX-7 получит заводскую поддержку

Японская компания решила поддержать владельцев легендарных автомобилей серийным выпуском запчастей

Если среди читателей Motoroage есть владельцы этого спорткара, то им стоит порадоваться. Дело в том, что с февраля следующего года  у них будет возможность добыть оригинальные новые запчасти для своих ласточек. Речь идет о деталях для RX-7 второго и третьего поколений.

Правда, выпускаться будет не все, но то что более подвержено износу. Так, согласно перечню, сюда входят прокладки, шланги, крепления и прочие расходники. Всего 31 позиция для второго поколения и 61 для третьего. Производитель заявляет, что ассортимент будет расширяться, однако, он не объявил о намерениях производить кузовные панели, например. На данный момент программа поддержки действует лишь на территории Японии. В скором времени она доберется и до рынка США. Будет ли расширение на другие страны - неизвестно.

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