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25 дек 2020

Mazda тестирует кроссовер CX-50

Mazda тестирует кроссовер CX-50

Нет, этот кроссовер не будет заменой текущей Mazda CX-5. Он станет абсолютно самостоятельной моделью

СX-50 создается на некой заднеприводной платформе, которая ляжет в основу и новой Mazda-6. Если говорить о двигателях, то машина будет гибридом, но вариаций будет две.

Первая – сочетание трехлитровой рядной шестерки и 48-вольтного стартер-генератора. Вторая – тот же стартер-генератор, но мотор уже другой – объемом в 2.5 литра. Характеристики обеих силовых установок не раскрываются.

Что же до дизайна, то по снимкам можно понять лишь одно – нас ждет купеобразный кроссовер. А деталей, к сожалению, не будет – автомобиль скрыт камуфляжем. Интересно, что семейство кроссоверов CX с десятками в названиях будет расширено компактной моделью СX-10 и флагманским CX-90.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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