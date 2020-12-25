Mazda тестирует кроссовер CX-50

Нет, этот кроссовер не будет заменой текущей Mazda CX-5. Он станет абсолютно самостоятельной моделью

СX-50 создается на некой заднеприводной платформе, которая ляжет в основу и новой Mazda-6. Если говорить о двигателях, то машина будет гибридом, но вариаций будет две.

Первая – сочетание трехлитровой рядной шестерки и 48-вольтного стартер-генератора. Вторая – тот же стартер-генератор, но мотор уже другой – объемом в 2.5 литра. Характеристики обеих силовых установок не раскрываются.

Что же до дизайна, то по снимкам можно понять лишь одно – нас ждет купеобразный кроссовер. А деталей, к сожалению, не будет – автомобиль скрыт камуфляжем. Интересно, что семейство кроссоверов CX с десятками в названиях будет расширено компактной моделью СX-10 и флагманским CX-90.