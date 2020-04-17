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17 апр 2020

Mazda запатентовала новую силовую установку и полный привод

Mazda запатентовала новую силовую установку и полный привод

Роторный двигатель Мазды получил новую жизнь будучи встроенным в уникальную силовую установку, подразумевающую полный привод

Mazda запатентовала в Японии новую силовую установку, в основе которой лежит роторный двигатель. В документах описывается конструкция с передним расположением двигателя внутреннего сгорания Ванкеля. Его крутящий момент подается на задние колеса. Передние колеса приводятся в движение электромоторами с конденсаторной системой питания. В результате получается полноприводная трансмиссия небольшой массы.

В гибридной силовой установке используется относительно небольшая 3,5-киловаттная литий-ионная батарея на 48 вольт. Это стало возможно благодаря конденсаторной системе, которая заряжается при рекуперативном торможении. Избыток энергии направляется к батарее. При динамичном ускорении конденсаторы запускают двигатели передних колес. Если же в этот момент в них недостаточно энергии, конденсаторы получают ее от аккумулятора. При размеренном движении привод осуществляется на задние колеса и поступает от роторного мотора и его электродвигателя.

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За рулем

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