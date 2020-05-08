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8 май 2020

Новый кроссовер Mazda: гибриды, дизели

Новый кроссовер Mazda: гибриды, дизели
Автор фото: фирма-производитель

Инсайдеры поделились сведениями о новом кроссовере Mazda CX-50

По данным портала Coche Spias, вседорожник станет преемником CX-5, будет базироваться на заднеприводной платформе с продольным расположением двигателя, а гамму двигателей составлят четырёх- и шестицилиндровые агрегаты. Технически новый кроссовер Mazda CX-50 будет близок к Mazda6 четвёртого поколения: обе модели разработают на «большой» модульной платформе Large Architecture. Базовые вседорожники отличатся задним приводом, у более дорогих моделей будет подключаемый полный привод.

Ожидается, что Mazda CX-50 окажется существенно больше нынешнего кроссовера CX-5 длиной 4,55 метра и станет конкурентом Lexus NX, поэтому новинке пророчат более мощные двигатели. Базовый бензиновый кроссовер получит 190-сильный (270 Нм) 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» SkyActiv-G и умеренно-гибридную 48-вольтовую надстройку или 2,2-литровый дизель SkyActiv-D той же мощности с крутящим моментом 450 Нм.

Альтернативой станет 230-сильная (420 Нм) бензиновая «турбочетвёрка» 2.5 SkyActiv-G. Топ-версиям будут полагаться шестицилиндровые двигатели: 3,0-литровый бензиновый мотор новой линейки SkyActiv-X с гибридным «довеском» (285 лошадиных сил и 340 Нм крутящего момента) или 3,3-литровый турбодизель той же мощности с тягой до 600 Нм.

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