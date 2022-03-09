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9 мар 2022

Представлена Mazda CX-60

Представлена Mazda CX-60
Автор фото: фирма-производитель

Эта модель, по своему, уникальная для японского концерна – здесь использована новая платформа, которая подразумевает, что базовый тип привода для кроссовера – задний

Если не брать в расчет настоящие внедорожники, заднеприводных моделей SUV можно насчитать не так уж и много. Зачем японцам понадобился такой тип архитектуры? Здесь есть два предположения. Первое, о нем говорят в самой Mazda – задний привод и продольное расположение двигателя (о них еще поговорим) – признак машин премиального класса. Похоже, что в Mazda решили замахнуться на конкуренцию с BMW X3, который построен на архитектуре схожего типа.  Второе предположение – инженеры хотели добиться неких особенных ходовых качеств.  Кстати, все продаваемые CX60 будут оснащаться полным приводом.

Что касается двигателей, то в данный момент представлен лишь один вариант – гибрид, который состоит из атмосферного SkyActive-G объёмом 2.5 литра и электромотора, общей мощностью в 327 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 8-ступенчатый автомат. Любопытно, но автомобиль способен проехать на электрическом ходу около шестидесяти километров. 

Пару слов хочется сказать о премиальном сегменте. Mazda уже пыталась «сыграть» в премиум – в начале двухтысячных годов. Причем было создано три дочерних марки (Eunos, Xedos и Amati). К сожалению, эти попытки не увенчались большим успехом. Посмотрим, как пойдут дела у новинки, продажи которой запустятся осенью.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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