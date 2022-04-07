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7 апр 2022

Представлена новая Mazda CX-60

Представлена новая Mazda CX-60
Автор фото: фирма-производитель

Несколько месяцев назад мы уже писали о данном автомобиле, но то был вариант для европейского рынка, а сейчас мы поговорим про японскую версию, ведь отличий между ними много

К сожалению, в дизайне эти отличия никак не проявляются. Перед нами все тот же кроссовер с выразительными пропорциями -  длинным капотом и смещенной к задней оси кабиной. Такое стилистические решение легко объяснить - у машины компоновка с задним приводом и продольным расположением двигателя.

К слову о двигателях, если европейскую версию нам представили в гибридной модификации на основе 2.5-литрового бензинового атмосферника, то под капотом японского варианта располагается рядный шестицилиндровый 3,3-литровый турбодизель. Мощность агрегата 254 лошадиные силы. С таким двигателем кроссовер способен разогнаться до сотни за семь с половиной секунд, а маскимальная скорость составляет 220 километров в час.

Несколько слов скажем и о гибридной версии, которая также будет доступна в Японии. Производитель заявляет рекордно низкий расход топлива- чуть больше полутора литров на сто километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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