Представлена новая Mazda CX-60

Несколько месяцев назад мы уже писали о данном автомобиле, но то был вариант для европейского рынка, а сейчас мы поговорим про японскую версию, ведь отличий между ними много

К сожалению, в дизайне эти отличия никак не проявляются. Перед нами все тот же кроссовер с выразительными пропорциями - длинным капотом и смещенной к задней оси кабиной. Такое стилистические решение легко объяснить - у машины компоновка с задним приводом и продольным расположением двигателя.

К слову о двигателях, если европейскую версию нам представили в гибридной модификации на основе 2.5-литрового бензинового атмосферника, то под капотом японского варианта располагается рядный шестицилиндровый 3,3-литровый турбодизель. Мощность агрегата 254 лошадиные силы. С таким двигателем кроссовер способен разогнаться до сотни за семь с половиной секунд, а маскимальная скорость составляет 220 километров в час.

Несколько слов скажем и о гибридной версии, которая также будет доступна в Японии. Производитель заявляет рекордно низкий расход топлива- чуть больше полутора литров на сто километров.