Стало известно, какую силовую установку получит новый кроссовер Mazda CX-70

Японская компания Mazda планирует позаимствовать моторную гамму для нового кроссовера CX-70 у более крупного полноприводного CX-90

Речь идет о двух версиях 3,3-литрового бензинового мотора мощностью 284 л.с. и 345 л.с., а также гибридной силовой установке с 2,5-литровым агрегатом суммарной мощностью 328 л.с. Вне зависимости от модификации, CX-90 комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Предполагается, что новый CX-70 также получит полноприводную систему и станет более динамичным по сравнению со своим старшим братом. Данная модель будет продаваться на рынках Северной Америки. В Европу ее привезут под другим именем - CX-80, где она станет флагманом линейки японского бренда.