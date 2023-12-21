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21 дек 2023

Стало известно, какую силовую установку получит новый кроссовер Mazda CX-70

Стало известно, какую силовую установку получит новый кроссовер Mazda CX-70
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Mazda планирует позаимствовать моторную гамму для нового кроссовера CX-70 у более крупного полноприводного CX-90

Речь идет о двух версиях 3,3-литрового бензинового мотора мощностью 284 л.с. и 345 л.с., а также гибридной силовой установке с 2,5-литровым агрегатом суммарной мощностью 328 л.с. Вне зависимости от модификации, CX-90 комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Предполагается, что новый CX-70 также получит полноприводную систему и станет более динамичным по сравнению со своим старшим братом. Данная модель будет продаваться на рынках Северной Америки. В Европу ее привезут под другим именем - CX-80, где она станет флагманом линейки японского бренда.

При написании новости использовалась информация:
autoguide

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